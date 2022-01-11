Машины, радиостанции, карты, аэропорты и другой контент.

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Paradox Interactive собирается выпустить большую порцию контента для градостроительного симулятора Cities: Skylines, она должна выйти уже в конце января. Игру пополнять DLC с аэропортами и наборами с новыми картами и новыми средствами для передвижения.

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Сначала поговорим про карты. Их сделал неравнодушный пользователь с ником Sanctum Gamer. Там будут зоны с болотистыми местностями, песками, горами и многим другим.

За большой набор с новыми средствами передвижения отвечает другой талантливый энтузиаст с ником bsquiklehausen. Оценить его старания можно в отдельном трейлере: новые машины для полиции, поезда, машины для технических служб, кареты скорой помощи и многое другое появятся с выходом мини-дополнения Vehicles of The World.

Но и это ещё не всё. В скором времени любители «позалипать» в Cities: Skylines смогут прослушивать свежие треки с двух новых радиостанций. На одной постоянно «крутят» джаз, на другой — спокойные и размеренные мелодии.

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Дополнения с аэропортами, картами, средствами передвижения и радиостанциями выйдут 25 января на ПК. Cities: Skylines можно купить в Steam, там у игры есть 93 % рейтинга на основании почти 135 тысяч отзывов.