Paradox Interactive собирается выпустить большую порцию контента для градостроительного симулятора Cities: Skylines, она должна выйти уже в конце января. Игру пополнять DLC с аэропортами и наборами с новыми картами и новыми средствами для передвижения.
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Сначала поговорим про карты. Их сделал неравнодушный пользователь с ником Sanctum Gamer. Там будут зоны с болотистыми местностями, песками, горами и многим другим.
Но и это ещё не всё. В скором времени любители «позалипать» в Cities: Skylines смогут прослушивать свежие треки с двух новых радиостанций. На одной постоянно «крутят» джаз, на другой — спокойные и размеренные мелодии.
Дополнения с аэропортами, картами, средствами передвижения и радиостанциями выйдут 25 января на ПК. Cities: Skylines можно купить в Steam, там у игры есть 93 % рейтинга на основании почти 135 тысяч отзывов.