Дирижабль? Ага!

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Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Пару лет назад польская студия Techland лишилась нескольких своих разработчиков, решивших создать свою новую совместную студию под названием Far From Home и создавать те игры, которые им хочется. И вот, первый труд коллектива сегодня был формально анонсирован: им стал постапокалиптический «выживач» Forever Skies. Сопутствующий видеоролик прилагается.

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Действие Forever Skies разворачивается в сравнительно недалёком будущем: по сценарию, Земля погибла якобы в результате экологической катастрофы. Нам предстоит вернуться на родную планету, чтобы докопаться до истины и узнать, что же на самом деле послужило причиной гибели целой цивилизации.

В странствиях нам будет помогать особый супертехнологичный дирижабль, выполняющий одновременно роль и транспорта, и базы для различной техники, и склада, и жилища для громадного экипажа авантюристов во главе с нами. Дирижабль по мере прохождения можно будет улучшать, добавляя ему новые полезные функции.

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Релиз Forever Skies запланирован на этот год по программе раннего доступа. Пока без конкретики.