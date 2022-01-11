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Новости Software Михаил Андреев
«Рикошет» не помогает: игроки в Call of Duty Warzone продолжают жаловаться на орды читеров
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В конце прошлого года королевская битва Call of Duty Warzone обзавелась передовой (как нас пытались в этом убедить) античитерской системой под названием Ricochet. С тех пор с его помощью уже удалось поймать и наказать несколько десятков тысяч читеров, но данных действий всё равно оказывается недостаточно. Так, на сабреддите Call of Duty Warzone появилась очередная жалоба на то, что читеры отравляют честным людям игровой процесс.

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Раздосадованный пользователь даже предложил разработчикам исключить PC из кроссплея с консолями, поскольку именно PC-игроки являются читерами, дабы хотя бы обеспечить владельцам Xbox и PlayStation беспроблемный и качественный игровой процесс, пока не будет найдено радикальное решение проблемы с бесконечным потоком жульничающих геймеров.

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Стоит отметить, что читерство — это такая вещь, которую практически невозможно пресечь: история учит нас тому, что на любой щит всегда найдётся свой более крупный и хорошо заточенный меч, и противостояния чита с античитом — не исключение из правила.

#activision #call of duty warzone #raven software
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