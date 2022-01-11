Вчера в Сети появилась информация о том, что GSC Game World якобы не успеет подготовить S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl к назначенной на 28 апреля дате и вынуждена будет отложить релиз на осень. Учитывая практически полное отсутствие сведений о проекте, данная информация звучит вполне правдоподобно, поэтому комьюнити-менеджер студии GSC Game World решил её прокомментировать.
реклама
По словам представителя студии, слухи об игре появляются ежедневно, и отвечать на них — значит обречь себя на нарастающий снежный ком других слухов. Как справедливо отметил комьюнити-менеджер GSC Game World, вся информация об игре должна и будет исходить непосредственно от разработчиков.
Обеспокоенные фанаты S.T.A.L.K.E.R. поинтересовались, в каком режиме сейчас трудится GSC Game World, на что представитель студии ответил, что работа ведётся в штатном режиме из офиса — так, как и должна вестись. Надо понимать, это должно нас успокоить, поскольку подавляющая часть переносов игр за последние пару лет связана именно с условиями, в которых разработчикам приходится трудиться в рамках пандемии. Удалённая работа хоть и звучит романтично, но на практике возникают сложности с организацией, сдачей проектов и прочим.