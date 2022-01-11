Бытует мнение, что таких денег Zynga не стоит.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Все мы о чём-то узнаём в первый раз. Вчера, например, из пресс-релиза Take-Two Interactive мы узнали, что существует такая компания, как Zynga, занимающаяся производством мобильных и онлайновых видеоигр. Оказалось, что компания достаточно крупна и влиятельна, чтобы Take-Two «выложила» за неё баснословные 12,7 миллиарда долларов.

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Если нам не изменяет память, то это крупнейшее в плане денег приобретение в истории игровой промышленности, однако вот рынок ценных бумаг такую расточительность руководства Take-Two не понял и довольно быстро отреагировал на неё резким падением стоимости акций компании. Как сообщается, после новостей о покупке Zynga акции Take-Two упали в цене на 13 %. Хуже было только в далёком 2009 году, когда ценные бумаги Take-Two за один день подешевели почти на треть.

Предположительно, владельцы акций смекнули, что столь дорогостоящее приобретение мобильного разработчика станет ударом по репутации компании, поэтому решили продать свои доли в Take-Two до того, как их цена станет неприемлемой. Также многие выражают несогласие с политикой руководства компании — дескать, таких безумных денег Zynga определённо не стоит.

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Вероятно, таким предложением, от которого невозможно отказаться, Take-Two решила обезопасить себя от конкурентов: вряд ли найдётся много желающих предложить за Zynga ещё большую сумму. А горький опыт у компании имеется: предполагалось, что именно Take-Two станет владелицей мастеров-гонкостроителей из Codemasters, но практически в последний момент компанию из-под носа Take-Two увела Electronic Arts, предложившая лучшие условия.