Те самые миллиарды, что накопились с «подорожавшей разработки игр».

-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет

-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет

Мобильные игры — доминирующий вид гейминга в масштабах планеты. Это подтверждают и многочисленные статистические публикации, и опросы, и действия издательств и разработчиков. Сегодня одним таким действием стало больше: Take-Two Interactive, которую вы можете знать как владелицу Rockstar Games, объявила о приобретении Zynga — компании, занимающейся созданием и продвижением мобильных и сетевых игр.

реклама

Хотя для многих творения Zynga неизвестны, но масштабы компании огромны, о чём свидетельствует сумма, которую Take-Two «выложила» за выкуп всех находящихся в обращении акций фирмы. Как сообщается, сумма сделки составила 12,7 миллиарда долларов.

анонсы и реклама -29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming -14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus 50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр DDR 5 - 64Gb за 64 тр RTX 3070 со скидкой 15 000р

Свежее приобретение позволит Take-Two закрепиться на рынке мобильных игр и разнообразить портфолио своих проектов.