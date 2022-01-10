Мобильные игры — доминирующий вид гейминга в масштабах планеты. Это подтверждают и многочисленные статистические публикации, и опросы, и действия издательств и разработчиков. Сегодня одним таким действием стало больше: Take-Two Interactive, которую вы можете знать как владелицу Rockstar Games, объявила о приобретении Zynga — компании, занимающейся созданием и продвижением мобильных и сетевых игр.
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Хотя для многих творения Zynga неизвестны, но масштабы компании огромны, о чём свидетельствует сумма, которую Take-Two «выложила» за выкуп всех находящихся в обращении акций фирмы. Как сообщается, сумма сделки составила 12,7 миллиарда долларов.
Свежее приобретение позволит Take-Two закрепиться на рынке мобильных игр и разнообразить портфолио своих проектов.