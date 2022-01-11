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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
СМИ подтвердили утечку предрелизной версии Horizon Forbidden West — опасайтесь сюжетных «спойлеров»
Конечно же, всё это случайность.
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Несколько часов назад в Сети появилась информация о том, что в Сеть просочился предрелизный «билд» (сборка) Horizon Forbidden West. Хотя опубликованные изображения выглядели достаточно достоверно, здоровый скептицизм всё же не позволял полностью поверить в случившееся. Впрочем, авторитетное издание Video Games Chronicle (далее VGC), часто становящееся источником слухов и инсайдерских сведений, со ссылкой на своих информаторов сообщает, что утечка игры действительно произошла.

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Как сообщает издание, в Сеть просочилась практически завершённая версия Horizon Forbidden West — за исключением некоторых материалов. Поэтому игрокам, которые неравнодушны к приключениям Элой, следует держать ушки на макушке: в Сети в ближайшее время вполне могут появиться сюжетные «спойлеры», которые в значительной степени испортят удовольствие от собственного прохождения. Так что остерегайтесь информации из утечек, если желаете самостоятельно узнать о том, что ждёт Элой.

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Релиз Horizon Forbidden West назначен на 18 февраля, так что быть внимательными придётся как минимум до этой даты.

#guerilla games #horizon forbidden west
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