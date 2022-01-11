Пора бы уже.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Время неумолимо летит: мы уже прожили почти половину января, а это значит, что надвигается совсем уже скорый релиз Horizon Forbidden West. Разработчики проекта без устали публикуют новые подробности проекта, однако крупный «блок» информации Sony вместе с партнёрами из Guerilla Games всё же прибережёт для грядущего выпуска State of Play. По крайней мере, такой информацией владеет авторитетный инсайдер Том Хендерсон.

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По словам Хендерсона, Horizon Forbidden West уделят значительную часть предстоящей запланированной на начало февраля State of Play: ожидайте новый геймплей и дополнительные игровые сведения. Продолжениями приключений Элой, впрочем, Sony не ограничится: как дополняет Хендерсон, в рамках февральской State of Play нас также ждёт долгожданный показ Hogwarts Legacy.

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Программа у Sony на ближайшие месяцы довольно плотная: если верить Хендерсону, а не верить ему причин пока не было, то в марте пройдёт ещё один выпуск State of Play, который уже будет посвящён играм, запланированным к выходу во второй половине года.