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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Инсайдер: ближайший выпуск Sony State of Play будет посвящён Horizon Forbidden West и Hogwarts Legacy
Пора бы уже.
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Время неумолимо летит: мы уже прожили почти половину января, а это значит, что надвигается совсем уже скорый релиз Horizon Forbidden West. Разработчики проекта без устали публикуют новые подробности проекта, однако крупный «блок» информации Sony вместе с партнёрами из Guerilla Games всё же прибережёт для грядущего выпуска State of Play. По крайней мере, такой информацией владеет авторитетный инсайдер Том Хендерсон.

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По словам Хендерсона, Horizon Forbidden West уделят значительную часть предстоящей запланированной на начало февраля State of Play: ожидайте новый геймплей и дополнительные игровые сведения. Продолжениями приключений Элой, впрочем, Sony не ограничится: как дополняет Хендерсон, в рамках февральской State of Play нас также ждёт долгожданный показ Hogwarts Legacy.

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Программа у Sony на ближайшие месяцы довольно плотная: если верить Хендерсону, а не верить ему причин пока не было, то в марте пройдёт ещё один выпуск State of Play, который уже будет посвящён играм, запланированным к выходу во второй половине года.

#sony #guerilla games #horizon forbidden west
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