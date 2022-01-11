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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Креативный директор Rainbow Six Siege объявил об уходе со своего поста
Он останется в Ubisoft и будет «преследовать другие возможности».
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Rainbow Six Siege оказалась на удивление (даже для самой Ubisoft) популярной игрой — настолько, что с началом нового года стартовал седьмой год контентной поддержки проекта. Хотя проект жив и ещё, по всей видимости, проживёт как минимум столько же, но не все разработчики готовы продолжать этот путь. Так, несколько часов креативный директор «Радуги» Лирой Атанасофф сообщил об уходе со своего поста.

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По словам Атанасоффа, данное решение далось ему нелегко — разработчик любит Rainbow Six Siege и её сообщество, а также гордится проделанной коллективом Ubisoft работой — однако он хочет «преследовать другие возможности» внутри компании. Что это за возможности такие, не уточняется.

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Без творческого руководителя Rainbow Six Siege не останется: Лирой Атанасофф пост сдал, Александр Карпазис пост принял. Ранее Карпазис работал в качестве арт-директора «Осады». Карпазис уже объявил о том, что 2022-й год станет одним из самых амбициозных среди всех лет контентной поддержки Rainbow Six Siege.

#ubisoft #rainbow six siege
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