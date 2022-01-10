Портал Video Games Chronicle (далее VGC), который частенько становится источником впоследствии подтверждающихся утечек, со ссылкой на своих, безусловно, проверенных информаторов, сообщает, что Sony приняла решение о смене основного коллектива, отвечающего за новую часть серии разрушительных гонок Twisted Metal.
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Согласно информации от источника, ранее за производство проекта отвечала известная по Destruction AllStars студия Lucid Games; доделывать же проект будет уже некий внутренний коллектив европейского подразделения Sony. Больше никаких подробностей не сообщается.
Бытует мнение, что подобное развитие событий связано с неудачей Destruction AllStars и, как следствие, с утратой Sony доверия к Lucid Games. Звучит вполне правдоподобно: многие разработчики игр жалуются на то, что Sony в первую очередь интересуют оценки игр, дескать, компания такого масштаба не может себе позволить выпускать второсортные продукты.
Что касается Twisted Metal, то это знаменитая серия разрушительных гонок (гонок на выживание), где игроки участвуют в смертельных турнирах за право исполнения своего заветного желания. Франшиза существует с 1995 года, а последний (крайний) проект в серии вышел в далёком 2012 году. Предположительно, новая часть выйдет в следующем году, но принимая во внимание вышесказанное, не удивимся, если в итоге релиз отложат, а то и не раз.