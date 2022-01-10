Видимо, она и впрямь находится в разработке.

Портал Video Games Chronicle (далее VGC), который частенько становится источником впоследствии подтверждающихся утечек, со ссылкой на своих, безусловно, проверенных информаторов, сообщает, что Sony приняла решение о смене основного коллектива, отвечающего за новую часть серии разрушительных гонок Twisted Metal.

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Согласно информации от источника, ранее за производство проекта отвечала известная по Destruction AllStars студия Lucid Games; доделывать же проект будет уже некий внутренний коллектив европейского подразделения Sony. Больше никаких подробностей не сообщается.

Бытует мнение, что подобное развитие событий связано с неудачей Destruction AllStars и, как следствие, с утратой Sony доверия к Lucid Games. Звучит вполне правдоподобно: многие разработчики игр жалуются на то, что Sony в первую очередь интересуют оценки игр, дескать, компания такого масштаба не может себе позволить выпускать второсортные продукты.

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Что касается Twisted Metal, то это знаменитая серия разрушительных гонок (гонок на выживание), где игроки участвуют в смертельных турнирах за право исполнения своего заветного желания. Франшиза существует с 1995 года, а последний (крайний) проект в серии вышел в далёком 2012 году. Предположительно, новая часть выйдет в следующем году, но принимая во внимание вышесказанное, не удивимся, если в итоге релиз отложат, а то и не раз.