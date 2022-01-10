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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Энтузиаст показал, как мог бы выглядеть ремейк Silent Hill на Unreal Engine 5
Технологичностью в данном случае даже не пахнет.
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Будущее серии Silent Hill покрыто туманом тайн и пеленой слухов, причём зачастую одни из них полностью противоречат другим. Доверять какой-либо неподтверждённой информации в подобной ситуации нецелесообразно, поэтому остаётся только довольствоваться фантазиями энтузиастов, время от времени публикующих свои работы-«ремейки» оригинальной игры.

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Так, на днях в Сети появилось видео от крошечного коллектива Codeless Studio, в котором с помощью предоставленных Epic Games в прошлом году инструментов раннего доступа к Unreal Engine 5 демонстрируется то, какой внешний вид могла бы приобрести Silent Hill, если бы Konami решилась создать её ремейк именно на данном движке.

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Выглядит работа неплохо: эффекты тумана и мрачное освещение, создающие мистическую атмосферу Silent Hill, на месте. Впрочем, больше глазу здесь зацепиться особо не за что.

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