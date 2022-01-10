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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Steam второй раз за этот месяц обновил рекорд «онлайна»
Предпосылок к этому не было.
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Несмотря на то, что зимняя распродажа в Steam закончилась ещё пятого января, сервису всё равно удалось установить очередной рекорд «онлайна» — второй раз за неполные десять дней января. Первый раз рекорд был установлен второго января: тогда показатель «онлайна» в Steam составил 27,9 млн человек. Свежий рекорд несильно отличается от предыдущего, но он всё же установлен — 28,23 млн пользователей.

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Важно понимать, что данная статистика — это количество пользователей, запустивших именно клиент Steam. Не следует путать его с числом пользователей, находящихся непосредственно в игре. Для этого у Steam имеется отдельный статистический параметр, и из него следует, что окончание распродажи закономерно снизило интерес публики к играм: если второго января в различных играх присутствовали 8,2 млн пользователей, то теперь — 7,8 млн.

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Пока пандемия не отступает и даже не думает этого делать, новости о всё новых и новых рекордах из области видеоигр и смежных областей будут продолжать поступать. Интересно, конечно, будет дожить до окончания пандемии и возвращения людей к привычной жизни и взглянуть, «просядут» статистические показатели данного сегмента мирового рынка или же нет. А это непременно произойдёт, если, конечно, два года затворничества не изменили мировоззрение людей на «хикканское».

#steam #valve
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