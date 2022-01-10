Так много пафоса, что просто жуть.

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Маркетинговая кампания MOBA-шутера Overprime набирает обороты: авторы опубликовали на YouTube-канале этой игры первый кинематографический трейлер. Три героя на максимальном пафосе выясняют отношения между собой — короткое описание ролика. Ещё зловещей голос диктора напоминает нам в конце, что выбор должен быть сделан. Ну, раз речь идёт о MOBA-шутере с героями, то выбор игрокам действительно придётся делать.

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Overprime — стандартный по своему устройству MOBA-шутер, но только с видом от третьего лица. Две группы героев по пять человек с трёх разных направлений будут изо всех сил пытаться уничтожить базу врага.

Про Overprime также важно знать, что его авторы из студии TeamSoulEve используют ассеты закрытой Paragon от Epic Games. Последняя несколько лет назад решила закрыть проект на фоне набирающей популярность Fortnite.

Действие Overprime происходит в невероятном мире с уникальными героями. Последних тут обязательно разделять на классы. В ролике мы видели стрелка, ассасина и мага — у каждого из них есть уникальный набор умений, грамотное использование которых приведёт игрока к победе.

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Overprime готовится к выходу на ПК, но по конкретным датам TeamSoulEve пока не готова распространяться.