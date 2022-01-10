Есть у Rockstar такой сетевой проект, называется Red Dead Online, где игроки резвятся в мире Дикого Запада и радуются местной виртуальной жизни. Оказывается, сама Rockstar относится к данному проекту как к игре второго сорта, и вот уже полгода не снабжает его новым контентом. Ситуация настолько неприятная и несправедливая по отношению к игрокам, что они, в свою очередь, выступили с массовым обращением к Rockstar с недвусмысленным хэштегом #SaveRedDeadOnline («Спасите Red Dead Online»).
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Игроки считают, что Rockstar направила все силы на Grand Theft Auto Online и несправедливо забросила Red Dead Online, хотя потенциал у последней явно не меньше — нужно лишь его реализовать.
Обиженных на Rockstar игроков на момент публикации данной заметки набралось уже более восемнадцати тысяч. По крайней мере, именно столько постов в Twitter были опубликованы с вышеуказанным хэштегом.
Обратит Rockstar внимание на происходящее? Прогноз, скорее, отрицательный. У компании и без Red Dead Online полно дел; а когда дел много, а ресурсов мало, то выбираются наиболее перспективные с точки зрения заработка варианты. И это, увы, отнюдь не Red Dead Online.