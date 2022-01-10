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Разработчики из Red Hook Studios опубликовали дорожную карту обновлений для своей роглайк-стратегии Darkest Dungeon II, которая прямо сейчас находится в раннем доступе Epic Games Store. До полноценного релиза проект получит шесть крупных обновлений, последнее из которых совпадёт с выпуском версии 1.0. А первое DLC должно появиться уже в следующем месяце.

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Февральский патч добавит в Darkest Dungeon II новую зону, несколько уникальных врагов, артефакты и переработанные механики вариативности для роглайк-компоненты. Разработчики пока не торопятся раскрывать даты релиза остальных пяти дополнений для игры, но по контенту, который они добавляют, определённая ясность есть.

Итак, второй апдейт добавит регион, финального босса второго акта из пяти, кое-что по сюжету и новую вражескую фракцию. По третьему DLC известно, что с его выходом в игре появятся: новый герой, финальный босс третьего акта, новый сюжетный контент, новые культисты и система отношений 2.0.

Четвёртое дополнение: регион, вражеская фракция, босс и питомцы. Пятое: управляемый герой, финальный босс четвёртого акта, сюжетный контент, улучшения вождения и странствующий босс. Наконец, шестое DLC включит в себя управляемого героя, финального босса пятого акта, достижения и, опять же, сюжетный контент.

Разработчики из Red Hook Studios пообещали и впредь заниматься правками баланса монстров, героев и предметов с экономикой. Изменения для интерфейса и графики тоже в планах.

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Напомним, ранний доступ Darkest Dungeon II стартовал 26 октября 2021 года в Epic Games Store. Есть информация, что в других цифровых магазинах проект выйдет одновременно с релизом версии 1.0.