Откровенно говоря, пора бы уже.

Hollow Knight Silksong, полноценное продолжение получившей море тёплых отзывов игроков метроидвании Hollow Knight, было анонсировано ещё в начале кажущегося сегодня таким беззаботным и беспроблемным 2019 года. С тех пор о проекте не поступало практически никакой внятной информации, что невольно и вполне закономерно заставляет игроков думать, что разработка проекта чем-то серьёзно осложнена и впоследствии скажется на качестве итогового продукта. Молчание от официальных источников сохраняется, однако на днях у геймеров появилась надежда.

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Один из внимательных пользователей, зашедших на страницу Hollow Knight Silksong в сервисе GOG со своего мобильного устройства, заметил, что на ней указан 2022 год как год релиза проекта. Важно: данное уточнение актуально только для мобильной версии GOG; в стандартной версии магазина напротив Hollow Knight Silksong указано лишь крайне растяжимое «Скоро в продаже».

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Конечно, всё это практически вилами по воде писано, но без надежды жить сложно, даже если это просто надежда на скорый выход продолжения любимой игры. В рамках которой мы в роли отважной Хорнет отправимся в новое королевство и переживём массу новых приключений.