Бытует логичное мнение, что на других платформах и сервисах ситуация идентичная.

Battlefield 2042 ещё попадёт в учебники истории для будущих разработчиков игр как проект, вышедший в столь неприглядном состоянии, что спасти его, по всей видимости, уже невозможно. Не помогла даже беспрецедентная для серии распродажа, стартовавшая буквально спустя месяц с небольшим после выхода новинки и завершившаяся несколько дней назад.

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А чтобы не быть голословными, прикрепляем в данном материале статистику с портала SteamDB, собирающего массу различной информации как о самом Steam, так и о распространяющихся в нём играх. В частности, благодаря данной статистике известно, что «онлайн» Battlefield 2042 стремительно снижается, и исправить ситуацию не помогли ни выходные бесплатного доступа, ни распродажа с огромной для масштабов проекта и даты его выхода скидкой.

Так, пиковый «онлайн» Battlefield 2042 в Steam, составивший 105 тысяч пользователей, был зафиксирован два месяца назад — в первые пострелизные дни — и с тех пор он лишь сокращается. Пиковое число игроков за последние сутки составило 13 тысяч игроков, а на момент написания данной заметки и вовсе едва перевалило за 6,5 тысяч.

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Хотя формально мы владеем только статистикой из Steam, вполне справедливо будет допустить, что в Origin и на консолях ситуация полностью идентична: проект плох, скучен и некачественен на любой платформе. А разработчики тем временем прохлаждались на праздниках вместо того, чтобы работать не покладая рук, спасая своё творение. Интересное отношение к своему труду, конечно, но судить не нам.