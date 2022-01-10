Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Анонсирован Showa American Story — ролевой экшен, где США были выкуплены Японией и пережили зомби-апокалипсис
Всё это странно, но захватывающе.
анонсы и реклама
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет
3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой
-18 000р на MSI RTX 3070
Слив Asus RTX 3060 Ti - дешевле нет нигде

Разработчики из китайской студии NEKCOM Games анонсировали Showa American Story — ролевой экшен, рассказывающий историю альтернативных США образца 1980-x. Страну выкупила Япония, после чего планету заполонили зомби. Звучит странно и нелепо? Ещё бы! Но дебютный трейлер даёт надежду, что во всё это будет весело играть.

реклама

Итак, в Showa American Story американская и японская культуры тесно сплелись между собой, но привычный жизненный уклад нарушает зомби-апокалипсис, с которым придётся разбираться главной героине. Девушку зовут Тёко Тигусы, она каким-то чудодейственным образом смогла восстать из мёртвых и оказаться в мире, в котором всё плохое уже случилось. После своего внезапного возрождения героиня поняла, что владеет сверхъестественными силами, и крайне важно направить их на борьбу с монстрами.

Противостояние группам ходячим трупов должно проходить весело. Тёко Тигусы мастерски комбинирует приёмы ближнего боя с дальнобойными атаками. Все атаки тут проходят стремительно, без задержек и долгих подготовок.

В перерывах между боями наша выжившая может заняться собой и развлечь себя просмотром фильмов на видеокассетах, купанием в бассейне, физическими упражнениями на тренажёрах и прочими бытовыми вещами. В трейлере всё это показывается, если что.

Жить Тёко Тигусы будет в большом доме на колёсах. Разработчики дали понять, что игрок сможет заниматься его улучшением и персонализацией.

анонсы и реклама
-29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus
50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
DDR 5 - 64Gb за 64 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р

Showa American Story имеет уже свою собственную страничку в Steam, но даты релиза там пока нет. Проект также должен выйти на консолях PlayStation.

#nekcom games #showa american story
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: январь 2022 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
17
The Elder Scrolls 6: ориентировочная дата выхода, планы Тодда Говарда и прочие игровые моменты
11
5 способов использования старых SSD и HDD небольшого объема
11
Как потратить 45 000 рублей на Aliexpress на комп с умом - мой вариант
99
О возможности покупки видеокарты в 2022 году или надежды против реальности
55
Обзор платы MSI MAG Z590 TORPEDO. Часть 3
39
Технология блокчейн раскроет новые возможности для геймеров, зарабатывающих на играх
9
Мои впечатления от игры Mafia Definitive Edition. Часть первая
4
Windows 11, Windows 10, MS Office 2021 – первая распродажа 2022 года с большими скидками
Битва процессоров: Ryzen 5 5600Х VS Core i7-11700КF в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
6

Сейчас обсуждают

Jurten Krieg
11:39
Это патология.
Майнер нашел новое применение Tesla Model 3 - с ее помощью он добывает Ethereum на 800$ в месяц
Jurten Krieg
11:39
Скоро тебя запарит жирно набрасывать, инфа соточка.
Майнер нашел новое применение Tesla Model 3 - с ее помощью он добывает Ethereum на 800$ в месяц
Jurten Krieg
11:38
Только вот срущая собака - это литералли ты. И, что характерно, эфира на 800$ в месяц ты не копаешь.
Майнер нашел новое применение Tesla Model 3 - с ее помощью он добывает Ethereum на 800$ в месяц
Jurten Krieg
11:36
Хуже Days Gone да ещё и японщина. Сблёв.
Анонсирован Showa American Story — ролевой экшен, где США были выкуплены Японией и пережили зомби-апокалипсис
Антон Зорин
11:35
Только собрался комент писать, но ты меня опередил)
Akasa анонсировали вентиляторы IP68 и корпус для NVIDIA Jetson Nano
Kozma
11:34
Майнинг ни от чего не уберегает. Работа у меня есть, на которую я уже 15 лет хожу и она мне нравится. Просто, майнинг - это возможность дополнительно заработать. Ибо, вторую полноценную работу невозм...
Доходность майнинга Ethereum продолжает лететь в пропасть - окупаемость карт RTX 3000 уже 27 месяцев
omoikane
11:33
зачем ты на ку смотришь они у нас заметно дешевле :D Ку уже давно не "торт". почти на 10 тыс разница еще и без норм гарантии. Только убогий будет на ку заказывать. ;D
Темпы экспансии платформы AMD Socket AM5 будут определяться ценами на DDR5
h2o
11:30
Ну конечно, если везде х*ячат диагноз ковид, даже бл при насморке или просто голова болит от чрезмерной физнагрузки на грядках огорода после сидения на жопе всю зиму. Если всем попадающим в аварию пис...
Ученые разгадали причину длительного течения COVID-19
Oleg Tolstych
11:29
Могу тебе беушек задрот продать
В Европе начались конфискации ферм для майнинга Биткоинов на фоне подорожания энергоносителей
Oleg Tolstych
11:28
Заглот как всегда :)
В Европе начались конфискации ферм для майнинга Биткоинов на фоне подорожания энергоносителей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем