Всё это странно, но захватывающе.

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Разработчики из китайской студии NEKCOM Games анонсировали Showa American Story — ролевой экшен, рассказывающий историю альтернативных США образца 1980-x. Страну выкупила Япония, после чего планету заполонили зомби. Звучит странно и нелепо? Ещё бы! Но дебютный трейлер даёт надежду, что во всё это будет весело играть.

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Итак, в Showa American Story американская и японская культуры тесно сплелись между собой, но привычный жизненный уклад нарушает зомби-апокалипсис, с которым придётся разбираться главной героине. Девушку зовут Тёко Тигусы, она каким-то чудодейственным образом смогла восстать из мёртвых и оказаться в мире, в котором всё плохое уже случилось. После своего внезапного возрождения героиня поняла, что владеет сверхъестественными силами, и крайне важно направить их на борьбу с монстрами.

Противостояние группам ходячим трупов должно проходить весело. Тёко Тигусы мастерски комбинирует приёмы ближнего боя с дальнобойными атаками. Все атаки тут проходят стремительно, без задержек и долгих подготовок.

В перерывах между боями наша выжившая может заняться собой и развлечь себя просмотром фильмов на видеокассетах, купанием в бассейне, физическими упражнениями на тренажёрах и прочими бытовыми вещами. В трейлере всё это показывается, если что.

Жить Тёко Тигусы будет в большом доме на колёсах. Разработчики дали понять, что игрок сможет заниматься его улучшением и персонализацией.

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Showa American Story имеет уже свою собственную страничку в Steam, но даты релиза там пока нет. Проект также должен выйти на консолях PlayStation.