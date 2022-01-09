Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Похоже, Age of Empires IV и впрямь готовится к выходу на консолях Xbox
Хорошая это новость или не очень, ещё большой вопрос.
анонсы и реклама
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет
3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой
-18 000р на MSI RTX 3070
Слив Asus RTX 3060 Ti - дешевле нет нигде

В самом начале ноября минувшего года представители Relic Entertainment при содействии коллектива World’s Edge упоминали, что вполне допускают возможность выпуска стратегии Age of Empires IV на консолях Xbox. По всей видимости, реализация этого «допущения» не так далека от реальности: сегодня датамайнер Aggiornamenti Lumia заметил, что в Xbox Insider Hub появился проект, в названии которого содержится слово Cardinal; то же самое слово присутствует в названии папки, куда устанавливаются файлы Age of Empires IV.

реклама

Датамайнер пришёл к логичному выводу о том, что Microsoft и впрямь вовсю занимается тестированием Xbox-версии Age of Empires IV.

анонсы и реклама
-29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus
50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
DDR 5 - 64Gb за 64 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р

Важно понимать, что ключевой проблемой при переносе игры, принадлежащей к PC-жанру стратегий в реальном времени, является адаптация управления. Слишком уж сложно обеспечить адекватное управление на геймпаде в игре, где задействована чуть ли не половина клавиатуры. Так что будет интересно взглянуть, как разработчики Age of Empires IV выйдут из этого положения. В крайнем случае, конечно, к консоли всегда можно подключить клавиатуру и мышь — теперь это уже давно не проблема.

#xbox game studios #relic entertainment #age of empires iv #worlds edge
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Число игроков в пиратский экшен Sea of Thieves в Steam перевалило за пять миллионов
Дизайн-директор Age of Empires IV объявил об уходе из Relic Entertainment после 24 лет работы
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как продавцы из магазинов ПК зарабатывают деньги на обычных пользователях – история из жизни
71
Игровая индустрия: итоги 2021 года — лучшие игры года и самые интригующие в 2022
20
Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: январь 2022 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
12
Как потратить 45 000 рублей на Aliexpress на комп с умом - мой вариант
48
Обзор платы MSI MAG Z590 TORPEDO. Часть 3
19
Технология блокчейн раскроет новые возможности для геймеров, зарабатывающих на играх
8
Мои впечатления от игры Mafia Definitive Edition. Часть первая
2

Сейчас обсуждают

Vincentprapor
17:19
Хотя просто могли сказать, что с 15 ваттного процессора перенесли лимиты на 28. Но видимо они действительно одному процессору дали 15ВТ, новому - 28, лишь бы графики были красивыми
Представители AMD объяснили сравнение производительности 28-ваттного Ryzen 6800U с 15-ваттным 5800U
Sulphide
17:19
Я думаю, что такого плеера не будет, даже те, что имеются используют не свою реализацию, а API Nvidia. Соответственно тут все зависит только от Nvidia или AMD. А они как видно не чешутся. ))
Причины, по которым в 2022 году стоит заменить медиаплеер VLC на более продвинутый
Slow Mo
17:19
Лучи и DLSS это кости для рукожопых игроделов -не хочу платить в 3 раза дороже
Только 22% геймеров купили видеокарту с трассировкой лучей из-за майнинговой лихорадки 2021 года
overandover
17:19
это большинство тут все исскулилось и с говном шахтеров смешало. Кстати, ты из них, даже тут отметился
Только 22% геймеров купили видеокарту с трассировкой лучей из-за майнинговой лихорадки 2021 года
Пирожок
17:18
Нужна по прямому назначению - играть. ПС 5 - вторая консоль после денди в 90х, пока рубаем с женой в игры с пс коллекции, нравится. Рядом стоит комп с 6800 ХТ, так что всё ок.
В России наблюдается серьёзный дефицит PlayStation 5 - некоторые ритейлеры просят за неё 250 000 руб
ev_rus
17:17
Это не дорого, сколько я отдал, дешевле пустой покупки Соньки5 с дорогущими играми и 12-13 Айфонов, которые люди покупают в большом количестве.
Только 22% геймеров купили видеокарту с трассировкой лучей из-за майнинговой лихорадки 2021 года
Vincentprapor
17:17
Потребляют больше энергии выделяют меньше. Звучит как враньё
Представители AMD объяснили сравнение производительности 28-ваттного Ryzen 6800U с 15-ваттным 5800U
SubstancePRO
17:17
Беспонтовая и убогая реклама.
Причины, по которым в 2022 году стоит заменить медиаплеер VLC на более продвинутый
Slow Mo
17:16
Оправдание дорогой покупки не нужной большинству это зачетно)))
Только 22% геймеров купили видеокарту с трассировкой лучей из-за майнинговой лихорадки 2021 года
ev_rus
17:13
Мне смысл в производительности, я играю в игры, то были у меня 1060 и 1660, а то купил 3060, которая минимум как 2070, а в лучах и длсс превосходит 2070Супер. Хорошая покупка, учитывая, что я на 1080р...
Только 22% геймеров купили видеокарту с трассировкой лучей из-за майнинговой лихорадки 2021 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем