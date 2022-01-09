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В самом начале ноября минувшего года представители Relic Entertainment при содействии коллектива World’s Edge упоминали, что вполне допускают возможность выпуска стратегии Age of Empires IV на консолях Xbox. По всей видимости, реализация этого «допущения» не так далека от реальности: сегодня датамайнер Aggiornamenti Lumia заметил, что в Xbox Insider Hub появился проект, в названии которого содержится слово Cardinal; то же самое слово присутствует в названии папки, куда устанавливаются файлы Age of Empires IV.

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Датамайнер пришёл к логичному выводу о том, что Microsoft и впрямь вовсю занимается тестированием Xbox-версии Age of Empires IV.

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Важно понимать, что ключевой проблемой при переносе игры, принадлежащей к PC-жанру стратегий в реальном времени, является адаптация управления. Слишком уж сложно обеспечить адекватное управление на геймпаде в игре, где задействована чуть ли не половина клавиатуры. Так что будет интересно взглянуть, как разработчики Age of Empires IV выйдут из этого положения. В крайнем случае, конечно, к консоли всегда можно подключить клавиатуру и мышь — теперь это уже давно не проблема.