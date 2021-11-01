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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Авторы Age of Empires IV допускают появление игры на консолях Xbox
Если подключить к ним «клавомышь», то какая, в принципе, разница?
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Будучи представительницей жанра стратегий в реальном времени, Age of Empires IV закономерно доступна исключительно на персональных компьютерах. И хотя за последние годы доля PC в общемировом гейминге возросла, но реальность такова, что этого всё равно недостаточно, поэтому многие разработчики либо задумываются, либо открыто реализуют идеи по портированию своих стратегий на консоли. Вот и новенькая часть культовой серии Age of Empires с высокой долей вероятности заглянет на «младшие» игровые платформы — по крайней мере, семейства Xbox.

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Об этом в беседе с журналистами итальянского издания Multiplayer проболтался творческий руководитель Age of Empires IV Адам Исгрин. По его словам, на данный момент никаких планов по переносу игры на другие платформы нет, но в целом студии Relic и World’s Edge в этом заинтересованы и в перспективе будут продумывать варианты решения данной задачи.

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Релиз Age of Empires IV состоялся в минувший четверг. Игра получила восторженные отзывы как от журналистов, так и от простых игроков, а также стала самой успешной в плане стартового «онлайна» игрой серии в Steam, попутно заняв первое и второе места в чарте продаж сервисе Valve. В общем, возвращение серии вышло триумфальным; осталось только выяснить, надолго ли. Но узнаем мы об этом только постфактум.

#xbox game studios #relic entertainment #age of empires iv #worlds edge
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