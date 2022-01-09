По справедливости, больше пока что желать в Steam особо нечего.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Если кто-нибудь спросит — какая видеоигра из числа ещё не вышедших на сегодняшний день самая желанная — вы можете без зазрения совести ответить: Elden Ring. И подкрепить свой ответ ссылкой на соответствующий «топ» в Steam, где грядущее творение студии FromSoftware гордо расположилось на первом месте, обогнав даже Dying Light 2 и PC-версию God of War (2018).

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Статистика Steam опирается на простой критерий — количество учётных записей, на которых соответствующая игра зафиксирована в списках желаемого. Таким образом, получается, что Elden Ring добавлена в соответствующий список у наибольшего числа пользователей сервиса от Valve.

Конечно, присутствие в списках желаемого само по себе мало что значит: для разработчиков и издателей куда важнее показатель предварительных заказов — именно по нему можно судить о реальной заинтересованности публики в новинке. А соответствующей статистикой с нами пока никто не поделился.

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По плану, новинка станет самым амбициозным проектом от создателей Dark Souls, ну а как оно будет в действительности, узнаем через полтора месяца — 25 февраля.