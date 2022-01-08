Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Число проданных копий выживача Rust достигло без малого 12,5 миллионов
Учитывая обстоятельства, статус и репутацию, замечательный результат.
анонсы и реклама
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет
3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой
-18 000р на MSI RTX 3070
Слив Asus RTX 3060 Ti - дешевле нет нигде

Разработчики из Facepunch Studios также вернулись с отдыха и решили начать новый год с публикации статистики по итогам года минувшего. Статистические данные проекта варьируются от совершенно бессполезных до вполне значимых. В число последних, например, входит информация о том, что тираж Rust составил 12,48 млн экземпляров.

реклама

Вместе с тем в Rust было продано более 1,1 миллионов наборов дополнительного контента, пиковое количество игровых серверов достигало почти 33 тысяч штук, а максимальный единовременный «онлайн» — 267 тысяч человек.

По тем или иным причинам было заблокировано более шестисот тысяч учётных записей — каждый двадцатый пользователь. Это очень, даже безумно много, но таковы реалии современного гейминга.

анонсы и реклама
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus
-19 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming
50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь
-29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
DDR 5 - 64Gb за 64 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р

Напомним, что Rust — это представитель популярного ныне жанра «выживачей», в котором игроки попадают в полудикий мир и вынуждены выживать, используя для этого все доступные средства. На текущий момент у проекта 89-процентный актуальный пользовательский рейтинг в Steam.

#facepunch studios #rust
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Свежее обновление для «выживастика» Rust добавило полноценную систему квестов
Популярный «выживач» Rust добрался до консолей
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Причины, по которым в 2022 году стоит заменить медиаплеер VLC на более продвинутый
113
Poco M3 Pro 5G после 7-ми месяецев использования
17
Выбираю смартфон для любимой тёщи или как я почти отправил 12000 рублей мошенникам
63
Как продавцы из магазинов ПК зарабатывают деньги на обычных пользователях – история из жизни
34
Видеокарта GeForce RTX 3060: тестирование в играх с классическим рендерингом
72
Простой и действенный способ защитить кристалл чипа от сколов. Часть 2
30
Игровая индустрия: итоги 2021 года — лучшие игры года и самые интригующие в 2022
10
Репортаж с презентации ноутбуков ASUS ROG на CES 2022
2
Мои впечатления от игры Death Stranding. Часть четвертая
12

Сейчас обсуждают

Руслан
18:18
В точку!
Доходность майнинга Ethereum продолжает лететь в пропасть - окупаемость карт RTX 3000 уже 27 месяцев
t-dirt
18:16
зато получили быстрейший 6 ядерный 12 поточник (ай7 12400ф).
В сети появился первый инженерный процессор Intel 13-го поколения – 24-ядерный Core i9-13900K
Motor Head
18:16
Государство (рассматриваю только рашку) в последнее время все больше старается запустить руки в карманы людей (придумываются новые налоги , акцизы , ндс и тд.) вынуждают платить все больше , а в замен...
Доходность майнинга Ethereum продолжает лететь в пропасть - окупаемость карт RTX 3000 уже 27 месяцев
Приглот
18:15
Ой, прости, но ты долбоёб. KODI может растягивать как угодно видео и усилить в dB центральный канал. Сосать. И фамилия кстати говорящая, безмозглов безруков.
Причины, по которым в 2022 году стоит заменить медиаплеер VLC на более продвинутый
Kozma
18:15
Значит, икра на новый год у меня была приобретена в обмен на заблуждения. Ага.
Доходность майнинга Ethereum продолжает лететь в пропасть - окупаемость карт RTX 3000 уже 27 месяцев
Твоя мамка
18:13
Чушь не неси, в конце 2018 (а это уже спустя год после обвала) 1080ти лежали по 40-45 это их цена на релизе и только спустя ещё год полтора их цена упала до 25-35. Т е когда на рынке будут ртх4000 у...
Доходность майнинга Ethereum продолжает лететь в пропасть - окупаемость карт RTX 3000 уже 27 месяцев
N1ghtwish
18:13
Автор майнит комментаторами. +1руб.
Доходность майнинга Ethereum продолжает лететь в пропасть - окупаемость карт RTX 3000 уже 27 месяцев
t-dirt
18:12
надо увеличивать количество больших ядер. но это невозможно без перехода на более тонкие нормы. интел думаю в метеоритных озёрах доведёт количество больших ядер в ай9 корах до 16, а в ай7 - до 12.
В сети появился первый инженерный процессор Intel 13-го поколения – 24-ядерный Core i9-13900K
Руслан
18:12
Это очень большое заблуждение.
Доходность майнинга Ethereum продолжает лететь в пропасть - окупаемость карт RTX 3000 уже 27 месяцев
OtecZelota
18:11
да, какая разница. Если она по рек. цене в магазине будет, готов её взять и за 999$
NVIDIA может представить новую GeForce RTX 3080 12 ГБ на следующей неделе
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем