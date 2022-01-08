Разработчики из Facepunch Studios также вернулись с отдыха и решили начать новый год с публикации статистики по итогам года минувшего. Статистические данные проекта варьируются от совершенно бессполезных до вполне значимых. В число последних, например, входит информация о том, что тираж Rust составил 12,48 млн экземпляров.
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Вместе с тем в Rust было продано более 1,1 миллионов наборов дополнительного контента, пиковое количество игровых серверов достигало почти 33 тысяч штук, а максимальный единовременный «онлайн» — 267 тысяч человек.
По тем или иным причинам было заблокировано более шестисот тысяч учётных записей — каждый двадцатый пользователь. Это очень, даже безумно много, но таковы реалии современного гейминга.
Напомним, что Rust — это представитель популярного ныне жанра «выживачей», в котором игроки попадают в полудикий мир и вынуждены выживать, используя для этого все доступные средства. На текущий момент у проекта 89-процентный актуальный пользовательский рейтинг в Steam.