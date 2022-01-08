Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Энтузиаст показал, как выглядит Half-Life с трассировкой лучей
Чуть лучше оригинала.
анонсы и реклама
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет
3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой
-18 000р на MSI RTX 3070
Слив Asus RTX 3060 Ti - дешевле нет нигде

Мы живём в эпоху расцвета рейтрейсинга в видеоиграх. И хотя видеокарты сейчас и в обозримой перспективе будут стоить неподъёмных денег, процесс от этого не замедляется. Так, на днях энтузиаст sultim_t опубликовал небольшой тизер, в котором продемонстрировал работу трассировки лучей в оригинальной Half-Life.

реклама

Получилось достаточно симпатично. По словам разработчика, с помощью данной модной технологии можно обеспечить реалистичное глобальное освещение, отражения, эффекты преломления, мягкие тени и прочие графические эффекты.

анонсы и реклама
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus
-19 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming
50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь
-29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
DDR 5 - 64Gb за 64 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р

Когда модификация выйдет в свет, неясно, равно как неясно, насколько высокими будут её системные требования. Безусловно, самой Half-Life в этом году исполнится 24 года, но трассировка лучей — это такая вещь, которая легко поставит на колени современный компьютер даже в играх конца 90-х.

#half-life
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В Steam появилась страница сборника фанатских ремейков Half-Life Opposing Force и Half-Life Blue Shift
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Poco M3 Pro 5G после 7-ми месяецев использования
17
Причины, по которым в 2022 году стоит заменить медиаплеер VLC на более продвинутый
111
Выбираю смартфон для любимой тёщи или как я почти отправил 12000 рублей мошенникам
62
Как продавцы из магазинов ПК зарабатывают деньги на обычных пользователях – история из жизни
32
Видеокарта GeForce RTX 3060: тестирование в играх с классическим рендерингом
70
Простой и действенный способ защитить кристалл чипа от сколов. Часть 2
30
Игровая индустрия: итоги 2021 года — лучшие игры года и самые интригующие в 2022
10
Репортаж с презентации ноутбуков ASUS ROG на CES 2022
2
Мои впечатления от игры Death Stranding. Часть четвертая
12

Сейчас обсуждают

ev_rus
16:50
Закусывай, большинство регионов дороги и благоустройство отличное, езжу на машине по стране. Многое удобно. Но и есть сельские дороги конечно, в разных регионах, без асфальта, страна большая, не Норве...
Разработчики Euro Truck Simulator 2 развеяли миф о плохих дорогах в России
Motor Head
16:49
Говнаря терентия прорвало ))))
Доходность майнинга Ethereum продолжает лететь в пропасть - окупаемость карт RTX 3000 уже 27 месяцев
overandover
16:49
Мне все это не нужно, особенно последнее, а что-то уже есть
Доходность майнинга Ethereum продолжает лететь в пропасть - окупаемость карт RTX 3000 уже 27 месяцев
Алексей Алексеев
16:48
Чё за хер гемороидальный?🤔очередной развадила лохов/майнеров???вообще похеру.чтоб эти майнеров подохли и карты в продажах появились
Виталик Бутерин рассказал о опасности взлома Эфира хакерами с помощью «Атаки 51%»
overandover
16:47
те уже давно прибыль стригут и в +уй не дуют. Окупились уже и шальные из первой половины 2021-го
Доходность майнинга Ethereum продолжает лететь в пропасть - окупаемость карт RTX 3000 уже 27 месяцев
overandover
16:46
какие кредиты? Ты свои выплати для начала.
Доходность майнинга Ethereum продолжает лететь в пропасть - окупаемость карт RTX 3000 уже 27 месяцев
overandover
16:45
говно вы на наших ногах и срать мы на вас не хотели
Доходность майнинга Ethereum продолжает лететь в пропасть - окупаемость карт RTX 3000 уже 27 месяцев
overandover
16:45
дилетанта в чем? Мы с вас кипятком ссым с ваших высеров типа майнеры разорятся. Да я, дурак, если бы не продал карты в том августе, еще бы раз их окупил.
Доходность майнинга Ethereum продолжает лететь в пропасть - окупаемость карт RTX 3000 уже 27 месяцев
Motor Head
16:44
Не разрушай влажный фантастический мирок игрообезьян , каждый обезьян спит и видит 3080 за 25к в продаже ))))
Доходность майнинга Ethereum продолжает лететь в пропасть - окупаемость карт RTX 3000 уже 27 месяцев
overandover
16:43
а что, разве у нас не процветающая страна с обеспеченными пенсионерами? Чего вы так о них заботиться вдруг стали?
Доходность майнинга Ethereum продолжает лететь в пропасть - окупаемость карт RTX 3000 уже 27 месяцев
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем