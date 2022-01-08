Чуть лучше оригинала.

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Мы живём в эпоху расцвета рейтрейсинга в видеоиграх. И хотя видеокарты сейчас и в обозримой перспективе будут стоить неподъёмных денег, процесс от этого не замедляется. Так, на днях энтузиаст sultim_t опубликовал небольшой тизер, в котором продемонстрировал работу трассировки лучей в оригинальной Half-Life.

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Получилось достаточно симпатично. По словам разработчика, с помощью данной модной технологии можно обеспечить реалистичное глобальное освещение, отражения, эффекты преломления, мягкие тени и прочие графические эффекты.

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Когда модификация выйдет в свет, неясно, равно как неясно, насколько высокими будут её системные требования. Безусловно, самой Half-Life в этом году исполнится 24 года, но трассировка лучей — это такая вещь, которая легко поставит на колени современный компьютер даже в играх конца 90-х.