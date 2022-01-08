Разница между ними — буквально три очка при показателях без малого в 1300 очков. Погрешность.

Недавно агрегатор Metacritic опубликовал «топы» лучших игр на PC, PlayStation и Xbox по версии профессиональных обозревателей (по так называемому Metascore). Мнение экспертов — это, конечно, замечательно и, возможно, в какой-то параллельной вселенной даже важно, но в конечном счёте игры создаются для простых пользователей, мнение о проектах у которых может диаметрально отличаться от мнения профессионалов.

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Поэтому чтобы не прослыть меритократами администраторы Metacritic опубликовали дополнительный «топ» — по версии пользовательского голосования. Всего в голосовании приняли участие около 2,2 тысяч пользователей, которым предложили выбрать пятёрку лучших игр прошлого года. Игра, выставленная на первое место, получала пять очков, на пятое — одно очко. По итогу администрация Metacritic просто суммировала баллы, в результате чего победителем хоть и стала Deathloop, но она всего на три очка опередила Halo Infinite, поэтому, считаем, справедливо будет сказать, что в этом году лучшими играми по версии игроков стали сразу две игры.

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Вот, как выглядят пятнадцать лучших игр 2021 года по версии игроков: