Недавно агрегатор Metacritic опубликовал «топы» лучших игр на PC, PlayStation и Xbox по версии профессиональных обозревателей (по так называемому Metascore). Мнение экспертов — это, конечно, замечательно и, возможно, в какой-то параллельной вселенной даже важно, но в конечном счёте игры создаются для простых пользователей, мнение о проектах у которых может диаметрально отличаться от мнения профессионалов.
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Поэтому чтобы не прослыть меритократами администраторы Metacritic опубликовали дополнительный «топ» — по версии пользовательского голосования. Всего в голосовании приняли участие около 2,2 тысяч пользователей, которым предложили выбрать пятёрку лучших игр прошлого года. Игра, выставленная на первое место, получала пять очков, на пятое — одно очко. По итогу администрация Metacritic просто суммировала баллы, в результате чего победителем хоть и стала Deathloop, но она всего на три очка опередила Halo Infinite, поэтому, считаем, справедливо будет сказать, что в этом году лучшими играми по версии игроков стали сразу две игры.
Вот, как выглядят пятнадцать лучших игр 2021 года по версии игроков:
- Deathloop (1299 очков);
- Halo Infinite (1 296 очков);
- Metroid Dread (1 127 очков);
- Forza Horizon 5 (1 061 очко);
- It Takes Two (989 очков);
- Final Fantasy XIV Endwalker (898 очков);
- Resident Evil Village (731 очко);
- Psychonauts 2 (721 очко);
- Ratchet & Clank Rift Apart (582 очка);
- Returnal (515 очков);
- Marvel’s Guardians of the Galaxy (299 очков);
- Shin Megami Tensel V (224 очка);
- Hitman 3 (219 очков);
- Tales of Arise (183 очка);
- Kena Bridge of Spirits (176 очков).