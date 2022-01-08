Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Разработчики Euro Truck Simulator 2 развеяли миф о плохих дорогах в России
Скриншоты — прилагаются.
анонсы и реклама
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
Слив Asus Gaming RTX 3060 - дешевле нет нигде
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет
RTX 3060 Ti MSI Gaming подешевела на порядок
-18 000р на MSI RTX 3070
Рухнула на порядок цена 3060 Ti ASUS

Быть может, мы до сих пор не знаем, когда SCS Software вообще собирается выпустить в свет дополнение Heart of Russia для Euro Truck Simulator 2, но одно совершенно точно: снижать темпы предпродажной подготовки разработчики пока не собираются. Так, несколько часов назад студия опубликовала свежий набор скриншотов; на этот раз тема «выпуска» — дорожная сеть России.

реклама

На снимках экрана разработчики запечатлели как межрегиональные автомагистрали, так и различные сельские дорожки. Важно отметить, что авторы тщательно воссоздавали российские дороги, учитывая в том числе различные важнейшие детали вроде тротуаров, указательных табло, ограждений, железнодорожных переездов и прочего.

Вообще, по словам разработчиков, хотя вокруг России и витают легенды об изношенных донельзя автодорогах, но в реальности всё совсем иначе: большинство крупных дорог, предусмотренных в том числе для движения грузовых автомобилей, находятся в хорошем состоянии. Особенно это касается дорог, расположенных поблизости от крупных городов, таких, как Москва. Отдельно разработчики упоминают автомобильные дороги федерального значения — крупные магистрали, имеющие стратегическое значение для страны и её экономики.

анонсы и реклама
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming
Рухнула цена RTX 3060 Gigabyte
-19 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
- 5000р на RTX 3060 Gigabyte
DDR 5 - 64Gb за 64 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р

С момента анонса дополнения Heart of Russia скоро пройдёт год, а даты релиза как не было, так и нет. Рискнём предположить, что это связано с масштабами работы — аддон-то не маленький.

#scs software #euro truck simulator 2
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Новые скриншоты дополнения Heart of Russia для Euro Truck Simulator 2: красивые берёзки и величественные сосны
Рязань во всей красе — на свежих скриншотах дополнения Heart of Russia для Euro Truck Simulator 2
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Poco M3 Pro 5G после 7-ми месяецев использования
17
Причины, по которым в 2022 году стоит заменить медиаплеер VLC на более продвинутый
101
Выбираю смартфон для любимой тёщи или как я почти отправил 12000 рублей мошенникам
62
Как продавцы из магазинов ПК зарабатывают деньги на обычных пользователях – история из жизни
27
Видеокарта GeForce RTX 3060: тестирование в играх с классическим рендерингом
68
Простой и действенный способ защитить кристалл чипа от сколов. Часть 2
30
Игровая индустрия: итоги 2021 года — лучшие игры года и самые интригующие в 2022
8
Репортаж с презентации ноутбуков ASUS ROG на CES 2022
2
Мои впечатления от игры Death Stranding. Часть четвертая
12

Сейчас обсуждают

Дмитрий Пиманов
15:26
На iGPU i7-8700K сижу, всё равно играть некогда. А вообще, я жду ноуты на Ryzen 7 6800H без дискретных видеокарт в продаже, под все мои задачи хватит
Доходность майнинга Ethereum продолжает лететь в пропасть - окупаемость карт RTX 3000 уже 27 месяцев
Jurten Krieg
15:26
Прогноз оценки статьи: 1 («Омерзительно»)
Игровая индустрия: итоги 2021 года — лучшие игры года и самые интригующие в 2022
Михаил Коваленко
15:25
God of War, Horizon, Grand Turismo?
Игровая индустрия: итоги 2021 года — лучшие игры года и самые интригующие в 2022
Oleg Foteev
15:24
Тоже хотел тебя как-то оскорбить в ответ, но ты и так уже майнер
Доходность майнинга Ethereum продолжает лететь в пропасть - окупаемость карт RTX 3000 уже 27 месяцев
ахахах
15:23
просто я новую купил в 2019г за 25т .А ты купил замайненые на авито в 2020г.Мнеж не для майнинга,а для игр карта нужна и я её очень долго менять несобираюсь,да и 2-то зачем ты взял,слай-она недотехнол...
Обвал крипторынка принес убытков почти на $1 млрд, а среди инвесторов царит экстремальный страх
ev_rus
15:22
Вообще то 3000 поколение больше приросло над 2000, чем 2000 над 1000. Первый раз такое мнение читаю. Впечатление, что зазеркалье. Это небольшой минимальный прирост?
Видеокарта GeForce RTX 3060: тестирование в играх с классическим рендерингом
Jurten Krieg
15:20
Не, до шизоидности этого персонажа я не дотягиваю, прости. Да и живу в Питере, а он точно из другого города.
Как продавцы из магазинов ПК зарабатывают деньги на обычных пользователях – история из жизни
Мавлет Компотов
15:20
А что купил взамен и по какой цене?
Доходность майнинга Ethereum продолжает лететь в пропасть - окупаемость карт RTX 3000 уже 27 месяцев
Николай Шульгин
15:19
Насрать.
Игровая индустрия: итоги 2021 года — лучшие игры года и самые интригующие в 2022
san-sanich
15:19
Ловите компьютерного мастера, живущего неподалеку !!!
Как продавцы из магазинов ПК зарабатывают деньги на обычных пользователях – история из жизни
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем