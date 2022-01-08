Скриншоты — прилагаются.

Быть может, мы до сих пор не знаем, когда SCS Software вообще собирается выпустить в свет дополнение Heart of Russia для Euro Truck Simulator 2, но одно совершенно точно: снижать темпы предпродажной подготовки разработчики пока не собираются. Так, несколько часов назад студия опубликовала свежий набор скриншотов; на этот раз тема «выпуска» — дорожная сеть России.

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На снимках экрана разработчики запечатлели как межрегиональные автомагистрали, так и различные сельские дорожки. Важно отметить, что авторы тщательно воссоздавали российские дороги, учитывая в том числе различные важнейшие детали вроде тротуаров, указательных табло, ограждений, железнодорожных переездов и прочего.

Вообще, по словам разработчиков, хотя вокруг России и витают легенды об изношенных донельзя автодорогах, но в реальности всё совсем иначе: большинство крупных дорог, предусмотренных в том числе для движения грузовых автомобилей, находятся в хорошем состоянии. Особенно это касается дорог, расположенных поблизости от крупных городов, таких, как Москва. Отдельно разработчики упоминают автомобильные дороги федерального значения — крупные магистрали, имеющие стратегическое значение для страны и её экономики.

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С момента анонса дополнения Heart of Russia скоро пройдёт год, а даты релиза как не было, так и нет. Рискнём предположить, что это связано с масштабами работы — аддон-то не маленький.