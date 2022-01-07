Внимательные журналисты западных игровых изданий обратили внимание на две любопытные вакансии на сайте Electronic Arts. В данный момент издательство занято поисками нарративного директора и дизайнера геймплея в студию Motive. Последняя, напомним, в данный момент корпит над ремейком Dead Space. Но в тексте вакансий говорится не об этом проекте.
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Дизайнер геймплея, например, будет работать над боевой системой и ИИ-системой в AAA-проекте, разработка которого находится на ранних стадиях. С должностью нарративного директора дела обстоят схожим образом: ранняя стадия создания неизвестного проекта, в котором огромное внимание уделяется сюжетной постановке.
Почему обе вакансии не относятся к Dead Space? Ну, при поиске сотрудников для работы над ремейком издатель не стеснялся публиковать название игры, а сейчас решил этого не делать. К тому же, демонстрация геймплея обновлённого Dead Space должна состояться уже в этом году, поэтому на раннюю стадию производства сослаться тоже нельзя.
Ранее EA Motive работала над сюжетными кампаниями для Star Wars Battlefront 2 и Star Wars Squadrons.