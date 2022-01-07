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Разработчики сетевого шутера Apex Legends собираются в скором времени провести тематическое мероприятие «Тёмные глубины». Данный ивент посвящён морскому фольклору и всему, что с этим связано. По такому случаю в игре появится множество уникального контента, о котором мы сейчас и расскажем.

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Итак, с появлением «Тёмных глубин» в игре появится карта арен «Среда обитания» — это один из самых маленьких островов Новой Антилии, куда прибывают левиафаны в брачный период. Ну, может быть, вам эта информация покажется полезной.

Также в Apex Legends должна появиться еженедельная система испытаний, за прохождение которых полагаются награды. Предварительный список бонусов уже известен:

с 11 по 18 января — наборы Apex, эпический голоспрей, экран загрузки;

с 18 по 25 января — набор Apex, эпический голоспрей Валькирии и 1 набор «Тёмные глубины»;

с 25 по 1 февраля — эпический голоспрей Ревенанта, эпическая раскраска для «Сменщика», эпический облик для Ревенанта.

С выходом «Тёмных глубин» в игре появится и другой контент. Речь идёт о наборах «Тёмные глубины», которыми можно будет обзавестись только в рамках ивента. Всего в наборах будет находиться 40 уникальных вещей. Наконец, с приходом тематического ивента в шутере появятся уникальные облики для персонажей, которые превратят их в морские кошмары.

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«Тёмные глубины» будут открыты с 11 января по 1 февраля.