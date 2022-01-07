Давным-давно в асимметричном мультиплеерном хоррор-боевике Dead by Daylight появился персонаж-маньяк — Кожаное лицо — хорошо известный любителям фильмов ужасов по франшизе «Техасская резня бензопилой». Как известно, Кожаное лицо получил своё прозвище за то, что буквально срезал лица со своих жертв и пришивал их на свою собственную уродливую физиономию. Аналогичную механику реализовали и в Dead by Daylight, и, как и следовало ожидать, профессиональные оскорбляющиеся закономерно на это оскорбились. Правда, не сразу, а спустя несколько лет.
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Как сообщает портал IGN, некоторые игроки в Dead by Daylight пользовались данной геймплейной особенностью Кожаного лица, чтобы «харассить» (оскорблять, задевать, травить) темнокожих стримеров. Дескать, некоторые игроки специально «срезают» лицо с темнокожего персонажа, чтобы затем бегать в таком обличье за темнокожими стримерами по Dead by Daylight. Звучит как полнейший абсурд, однако разработчики проекта не стали долго разбираться и решили убрать из игры механику «надевания» чужих лиц. Так сказать, от греха подальше.
Трудно сказать, как долго разработчики видеоигр будут продолжать «вестись» на подобные вещи.