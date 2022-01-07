Capcom решила напомнить о том, что до выхода PC-версии Monster Hunter Rise остались считанные дни, и сделала это единственно верным в сегодняшних реалиях игровой индустрии способом — посредством публикации соответствующего видеоролика. Само видео выполнено в достаточно интересном стиле: в нём сочетаются геймплейные кадры с отсылками к классическому японскому кинематографу.
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Оказалось, что это неспроста: функция «Японский стиль» станет одним из графических фильтров, которые можно будет применить в PC-версии Monster Hunter Rise. Вместе с тем разработчики сообщили, что на PC в Monster Hunter Rise будет представлена полностью разблокированная частота кадров, будет обеспечена поддержка ультраширокоформатных мониторов, а также мониторов с разрешением до 4K. Заявлены текстуры высокого разрешения и масса графических настроек.
Релиз — 12 января. Помните только, что первое время между PC- и Switch-версиями будут расхождения в плане контентного наполнения и патчей. Нивелировать это расхождение Capcom рассчитывает к середине февраля.