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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Выставка E3 в этом году пройдёт полностью в онлайн-формате
Причины слишком очевидны, чтобы называть их прямо в заголовке.
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Хоть мы и живём в условиях пандемии вот уже третий год, но отступать зараза пока даже и не думает, а в государстве, где традиционно проходит игровая выставка E3, и вовсе бьются антирекорд за антирекордом: на днях суточный прирост заболевших коронавирусом в США «пробил» 1,1 млн человек. Естественно, в таких условиях говорить о возвращении жизни в прежнее русло пока не приходится.

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Поэтому организация ESA, отвечающая за проведение E3, сообщила, что в этом году выставка всё же пройдёт, но исключительно в «онлайн» — без живой публики в залах. Риск, принимая во внимание обстоятельства, как заявляют представители ESA, слишком велик и не обоснован.

Стоит помнить одну важную вещь: за период пандемии все уже привыкли «присутствовать» везде удалённо, а для абсолютного большинства жителей планеты данные выставки и так испокон веков были «онлайновыми». Кроме того, издатели и разработчики научились доводить свои новости и планы и без физического участия в игровых выставках, что автоматически делает их «живое» проведение как минимум нецелесообразным.

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Это же мнение полностью разделяет и аналитик Майк Фаттер, утверждающий со ссылкой на свои источники, что ESA ещё до очередной волны пандемии собиралась отказаться от «живого» проведения E3 в 2022 году, прекрасно осознавая современные реалии. Ну, а вспышка «Омикрона» стала лишь удобным предлогом.

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