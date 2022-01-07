Хоть мы и живём в условиях пандемии вот уже третий год, но отступать зараза пока даже и не думает, а в государстве, где традиционно проходит игровая выставка E3, и вовсе бьются антирекорд за антирекордом: на днях суточный прирост заболевших коронавирусом в США «пробил» 1,1 млн человек. Естественно, в таких условиях говорить о возвращении жизни в прежнее русло пока не приходится.
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Поэтому организация ESA, отвечающая за проведение E3, сообщила, что в этом году выставка всё же пройдёт, но исключительно в «онлайн» — без живой публики в залах. Риск, принимая во внимание обстоятельства, как заявляют представители ESA, слишком велик и не обоснован.
Стоит помнить одну важную вещь: за период пандемии все уже привыкли «присутствовать» везде удалённо, а для абсолютного большинства жителей планеты данные выставки и так испокон веков были «онлайновыми». Кроме того, издатели и разработчики научились доводить свои новости и планы и без физического участия в игровых выставках, что автоматически делает их «живое» проведение как минимум нецелесообразным.
The ESA's event last summer was... not good. And publishers have learned they don't need to pay exorbitant rates to the ESA to reach press and consumers.— Mike Futter (@Futterish) January 6, 2022
Это же мнение полностью разделяет и аналитик Майк Фаттер, утверждающий со ссылкой на свои источники, что ESA ещё до очередной волны пандемии собиралась отказаться от «живого» проведения E3 в 2022 году, прекрасно осознавая современные реалии. Ну, а вспышка «Омикрона» стала лишь удобным предлогом.