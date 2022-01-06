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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Глава BioWare заявил о приоритете восстановления репутации студии
Работа над новыми Dragon Age и Mass Effect продолжается.
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Не секрет, что за последние десять лет от величия BioWare не осталось даже тени: сомнительные решения в играх, низкое их качество, полные провалы, тщетные попытки всё исправить, запоздалые спасительные меры, уход ключевых сотрудников... В общем, проще сказать, что у BioWare хорошо.

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Новый руководитель студии Гэри Маккейн, сменивший на данном посту ушедшего в конце 2020 года Кейси Хадсона, прекрасно отдаёт отчёт о состоянии дел в коллективе, поэтому в свежей публикации в официальном блоге BioWare рассказал о том, что ждёт компанию в перспективе.

По словам Маккейна, «огромным» приоритетом остаётся восстановление репутации BioWare. Глава студии хочет сделать так, чтобы каждый новый релиз BioWare воспринимался как большое событие в игровой индустрии и получал столь же тёплые отзывы, как сборник ремастеров Mass Effect Legendary Edition.

Слова — это хорошо, но в данном случае они будут подкрепляться делом. За время пандемии сотрудники студии научились эффективно работать удалённо, поэтому теперь уже нет такой необходимости искать разработчиков из ближайших к офису компании локаций. Талантливые девелоперы смогут удалённо трудиться над играми, физически находясь чуть ли не на другом конце света, и это, считает Маккейн, поспособствует реализации основного приоритета компании.

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Что касается новых Mass Effect и Dragon Age, то работа над ними ведётся, однако никакими подробностями Маккейн относительно них в этот раз не поделился. Хотелось бы верить, что именно эти проекты и явят собой искупление грехов BioWare перед игровым сообществом.

#bioware
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