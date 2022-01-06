Ориентировочно — в мае.

Журналист VentureBeat и по совместительству инсайдер Джефф Грабб вновь вышел на связь с «секретной» информацией. Как вы помните, в своё время на фоне успешного выпуска Star Wars Jedi Fallen Order компания Electronic Arts дала зелёный свет производству сиквела проекта. Что ж, по всей видимости, приближается время его анонса: согласно сведениям Грабба, произойдёт это уже в первой половине этого года, ориентировочно в мае, до начала выставки E3 2022.

реклама

Производство проекта уже зашло достаточно далеко: журналист допускает, что его релиз состоится в конце года, но, скорее всего, разработчики всё же задержат запуск до начала 2023-го.

via Grubb: Star Wars Jedi Fallen Order 2 likely to be revealed before this year's E3 (possibly around May)



"Expect to hear about the game in a significant way before E3"https://t.co/5du1kMvv7D pic.twitter.com/8UUEuGsirm — Nibel (@Nibellion) January 6, 2022

анонсы и реклама -14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming Рухнула цена RTX 3060 Gigabyte -19 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр - 5000р на RTX 3060 Gigabyte DDR 5 - 64Gb за 64 тр RTX 3070 со скидкой 15 000р

Напомним, что Star Wars Jedi Fallen Order получила очень тёплые отзывы, а ответственная за её разработку студия Respawn Entertainment в очередной раз продемонстрировала себя как лучшее приобретение Electronic Arts за последние годы.