Звук? А зачем нам звук?

Techland продолжает с упорством, которому трудно найти лучшее применение, рассказывать о различных аспектах игрового процесса Dying Light 2. Поскольку новинка, как и подобает современной игре, является смесью различных жанров, включая ролевую игру, то вполне логично, что авторы решили затронуть главный ролевой элемент проекта — древо навыков главного героя.

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Всего навыки персонажа разделены на два древа: боевое и паркурное. В боевом древе, логично, выбираются новые способности для противостояния с недоброжелателями, ну а в древе паркура можно найти навыки, которые улучшат ваши способности по удиранию от опасности, перемещению ранее недоступными способами и так далее.

Видеоролик очень короткий и, к тому же, лишён звукового сопровождения (не переживайте, это у всех так, с вашими наушниками/колонками всё в порядке). Вероятно, подробнее о системе прокачки персонажа разработчики поведают через неделю в рамках очередного, на этот раз уже последнего выпуска Dying 2 Know.

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Релиз Dying Light 2 состоится 4 февраля на всех актуальных платформах.