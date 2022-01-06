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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Аудитория ориентированного на безопасность данных браузера Brave выросла за год в два раза
Все хотят настоящей приватности.
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Браузер Brave, разработчики которого со всей серьёзностью относятся к безопасности данных, продолжает увеличить пользовательскую базу. По последним опубликованным данным, в течение прошлого года размер ежемесячной пользовательской аудитории программы вырос более чем в два раза, превысив отметку в 50 миллионов человек.

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Brave работает на базе движка Chromium, поэтому многие его функции дублируют заложенные в Google Chrome и Microsoft Edge возможности. Только вот Brave не следит за пользовательской активностью, не передаёт идентифицирующие данные сторонним компаниям и рекламодателям.

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Аудитория Brave увеличивается уже пятый год подряд. Так, по итогам 2020 года браузером пользовалось около 24 миллионов человек, к концу прошлого года этот показатель вырос более чем в два раза. Мобильную версию Brave уже успели скачать более 10 миллионов раз.

#браузеры #brave
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