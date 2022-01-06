Бесплатный раздатчик продолжает работу.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Если вы переживали, что раздатчик бесплатных игр под названием Epic Games Store в новом году после праздничной каждодневной раздачи подарков прекратит свою работу, то у Epic Games для вас хорошие новости: нет, не прекратит. И чтобы доказать это, сегодня в EGS стартовала раздача Gods Will Fall.

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Gods Will Fall представляет собой приключенческий боевик, в котором нам предстоит дать отпор обезумевшим от безнаказанности богам, замучившим людей за тысячи лет своего жестокого правления.

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Следующим подарком, раздача которого стартует ровно через неделю, станет глобальная фантастическая стратегия Galactic Civilizations III.