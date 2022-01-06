Если вы переживали, что раздатчик бесплатных игр под названием Epic Games Store в новом году после праздничной каждодневной раздачи подарков прекратит свою работу, то у Epic Games для вас хорошие новости: нет, не прекратит. И чтобы доказать это, сегодня в EGS стартовала раздача Gods Will Fall.
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Gods Will Fall представляет собой приключенческий боевик, в котором нам предстоит дать отпор обезумевшим от безнаказанности богам, замучившим людей за тысячи лет своего жестокого правления.
Следующим подарком, раздача которого стартует ровно через неделю, станет глобальная фантастическая стратегия Galactic Civilizations III.