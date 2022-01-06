Мэтр как всегда самоуверен.

Игровая индустрия устроена таким образом, что простаивать разработчики себе позволить не могут. Не исключение и Хидео Кодзима со своим коллективом Kojima Productions: в рамках беседы с ведущими японской радиостанции NHK мэтр заявил, что сейчас студия вовсю трудится над следующим AAA-проектом, при взгляде на который «все будут говорить, что хотят в него сыграть».

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По всей видимости, речь идёт о том амбициозном проекте, о котором Кодзима уже упоминал в прошлом году, используя эпитет «бросивший вызов». Подробностей новинки пока, естественно, нет, поэтому сложно сказать, на каком этапе производства она находится и когда нам примерно имеет смысл ждать её релиза.

На этом хорошие новости у Кодзимы не заканчиваются: студия решила немного расширить профиль и начала производство полноценного аниме. Деталей, опять же, нет, так что можно только предполагать, будет это аниме-сериал, полнометражное произведение или же что-то иное. Кроме того, мэтр добавил, что хотел бы создать небольшой, но влиятельный игровой проект, в котором не было бы открытого мира и механик боевика.

Hideo Kojima appeared on NHK Radio special ”Wonderful World of Game Music” and gave some details on what he is working on!

• AAA game title that everyone can enjoy!

• Wants to make a smaller project that is not a open world or shooter game.

• Also said KP is making an anime! pic.twitter.com/lc5aYwsuY7 — Genki ✨ (@Genki_JPN) January 6, 2022

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Наконец, Кодзима напомнил, что весной этого года до PC доберётся Death Stranding Director’s Cut — значительно дополненная и улучшенная версия оригинального проекта.