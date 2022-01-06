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Новости Software Михаил Андреев
Двойные стандарты: геймдиректор Days Gone пожаловался, что при схожих с Ghost of Tsushima продажах его проект стал для Sony «разочарованием»
Такова жизнь: двойные стандарты, несправедливость и власть фортуны.
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На днях Sony опубликовала статистику, из которой следовало, что продажи Ghost of Tsushima за полтора года с момента её релиза составили восемь миллионов копий, недвусмысленно намекнув на то, что данный результат — впечатляющий. Мимо данного известия не смог пройти геймдиректор Days Gone Джефф Росс.

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По словам Росса, в плане продаж Days Gone за полтора года с момента своего выхода также разошлась тиражом примерно в восемь миллионов копий, но при этом местное руководство студии всячески демонстрировало и убеждало разработчиков в том, что данный проект — большое разочарование.

Обида Росса на Sony частично понятна: при достойном уровне продаж компания не дала зелёный свет производству сиквела Days Gone, хотя у разработчиков на тот момент уже были идеи для данного проекта.

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Впрочем, важно понимать, что в руководстве игрового подразделения Sony сидят отнюдь не глупые и наивные люди, которые руководствуются не только статистическими показателями продаж. Дело в том, что многие игроки отмечали однообразность и общую скучность игрового процесса Days Gone, да и оценки от профильных изданий проект получил весьма низкие. У Ghost of Tsushuma, с которой Джефф Росс сравнил продажи своего творения, в этом плане всё гораздо более радужно.

#days gone
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