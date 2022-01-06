Такова жизнь: двойные стандарты, несправедливость и власть фортуны.

На днях Sony опубликовала статистику, из которой следовало, что продажи Ghost of Tsushima за полтора года с момента её релиза составили восемь миллионов копий, недвусмысленно намекнув на то, что данный результат — впечатляющий. Мимо данного известия не смог пройти геймдиректор Days Gone Джефф Росс.

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По словам Росса, в плане продаж Days Gone за полтора года с момента своего выхода также разошлась тиражом примерно в восемь миллионов копий, но при этом местное руководство студии всячески демонстрировало и убеждало разработчиков в том, что данный проект — большое разочарование.

At the time I left Sony, Days Gone had been out for a year and a half (and a month), and sold over 8 million copies. It's since gone on to sell more, and then a million+ on Steam. Local studio management always made us feel like it was a big disappointment. #daysgone #PlayStation https://t.co/KMZr2pGe9r — Jeff Ross (@JakeRocket) January 5, 2022

Обида Росса на Sony частично понятна: при достойном уровне продаж компания не дала зелёный свет производству сиквела Days Gone, хотя у разработчиков на тот момент уже были идеи для данного проекта.

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Впрочем, важно понимать, что в руководстве игрового подразделения Sony сидят отнюдь не глупые и наивные люди, которые руководствуются не только статистическими показателями продаж. Дело в том, что многие игроки отмечали однообразность и общую скучность игрового процесса Days Gone, да и оценки от профильных изданий проект получил весьма низкие. У Ghost of Tsushuma, с которой Джефф Росс сравнил продажи своего творения, в этом плане всё гораздо более радужно.