Если бы существовал такой титул, как «Джейсон Шрайер», и он был бы переходящим, то его нынешним обладателем точно бы был Том Хендерсон, на протяжении последнего полугода с лишним снабжающий игровое сообщество различными слухами и подтверждающимися утечками. Сегодняшний день — не исключение.
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Вчера вечером соруководитель студии Naughty Dog Нил Дракманн подтвердил, что коллектив в настоящее время действительно трудится сразу над несколькими проектами. Что Дракманн вкладывает в понятие «несколько», впрочем, известно только ему и сотрудникам Naughty Dog, однако Том Хендерсон, ссылаясь на свои проверенные источники, утверждает, что в производстве в студии находятся как минимум две игры.
Heard from multiple people now that the TLOU remake is nearly finished and could release during the latter half of 2022🧐 pic.twitter.com/ZxmNU7zS9k— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) January 5, 2022
Одна из них — ремейк The Last of Us, а вторая — мультиплеерный проект на базе The Last of Us Part II, слухи о существовании которого гуляют по Сети с самого момента выхода второй части приключений Элли. Согласно сведениям Хендерсона, ремейк The Last of Us практически закончен, и компания рассчитывает выпустить его во второй половине года, а вот о сроках выхода мультиплеерного проекта ему пока ничего неизвестно.
Как бы то ни было, важно помнить, что The Last of Us — ключевая франшиза Naughty Dog наравне с Uncharted, поэтому оплошностей студия себе позволить не может.