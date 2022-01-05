Если вы последние годы следите за игровой индустрией, то наверняка заметили, что цены на «премиальные» проекты уже превышают все мыслимые пределы, ускоряя тем самым процесс внедрения подписных сервисов в жизнь среднестатистического геймера. И вот, сегодня стало известно, что сервис Ubisoft+, в состав которого входит свыше сотни различных игр издательства, в перспективе будет доступен на консолях Xbox.
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Когда эта перспектива станет реальностью, впрочем, не уточнили ни представители Ubisoft, ни представители Microsoft, поэтому рискнём предположить, что она (перспектива) как минимум среднесрочная.
Есть и вторая, но при этом куда менее важная часть данной новости: кооперативный PvE-боевик Rainbow Six Extraction в день своего релиза — 20 января — будет доступен обладателям подписки Game Pass. Также в этот же день в состав подписок PC Game Pass и Xbox Game Pass Ultimate войдёт Rainbow Six Siege.