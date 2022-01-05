Хотя консольный гейминг заметно отстаёт от PC-гейминга в плане полного перехода на цифровые покупки видеоигр, но очевидно, что в ближайшие годы отставание полностью сойдёт на нет, после чего такой этап жизни игр, как отправка в печать («уход на золото») окончательно и бесповоротно утратит свой первоначальный смысл. Тем не менее, разработчики продолжают отмечать это событие как важную веху в развитии своих творений, и студия PlatinumGames совместно со Square Enix — не исключения.
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Сегодня компании объявили о том, что в печать отправился их многообещающий фэнтезийный боевик Babylon’s Fall.
В сегодняшних реалиях это означает, что производство Babylon’s Fall завершено от начала и до конца, а ошибки, если они будут обнаружены в ходе предрелизных тестирований, по возможности исправят в так называемом обновлении первого (нулевого) дня.
Обычно отправка игры в печать означает, что дата её релиза уже не изменится. Прецеденты, когда «озолочённую» игру всё же перенесли на более поздний срок, конечно, случались, но в общей статистической выборке они слишком редки. Так что ждём 3 марта — именно в этот день Babylon’s Fall выпустят в свет на PC и PlayStation 4 с PlayStation 5.