Кажется, у компании проблемы.

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Ubisoft выпустила необычный ролик, в котором раскрывается тема созданных компанией игровых вселенных. Зрителю показывают в свежем видео многочисленные проекты издательства: Far Cry, Assassin’s Creed, Riders Republic, Watch Dogs и другие.

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Отдельное внимание в ролике уделяется коллективу разработчиков из Ubisoft, а также программе по поддержке инди-студий. Непосредственно работа девелоперов над проектами тоже была показана.

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В этом году Ubisoft должна выпустить множество проектов, ближайшим из которых станет Rainbow Six Extraction. Кооперативный шутер должен поступить в продажу 20 января на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X|S.