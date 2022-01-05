Разработчики градостроительной стратегии Builders of Egypt вспомнили, что их творение должно выйти уже в наступившем году, поэтому потихоньку приступили к предпродажной подготовке. На днях нашему вниманию был представлен геймплейный трейлер, в котором можно заметить строительство городов и деревушек Древнего Египта — от простого размещения однотипных жилищ и прокладывания дорог до возведения монументальных сооружений вроде Большого сфинкса и комплекса пирамид.
реклама
Builders of Egypt представляет собой стратегию на развитие: вы начинаете с построения крошечной деревушки, которая впоследствии при грамотном управлении имеет все шансы развиться до великого города со своими достопримечательностями.
Релиз — в первом квартале (январь—март) текущего года.