Правда, самому интересному уделили лишь пару секунд и без того короткого видео.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Разработчики градостроительной стратегии Builders of Egypt вспомнили, что их творение должно выйти уже в наступившем году, поэтому потихоньку приступили к предпродажной подготовке. На днях нашему вниманию был представлен геймплейный трейлер, в котором можно заметить строительство городов и деревушек Древнего Египта — от простого размещения однотипных жилищ и прокладывания дорог до возведения монументальных сооружений вроде Большого сфинкса и комплекса пирамид.

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Builders of Egypt представляет собой стратегию на развитие: вы начинаете с построения крошечной деревушки, которая впоследствии при грамотном управлении имеет все шансы развиться до великого города со своими достопримечательностями.

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Релиз — в первом квартале (январь—март) текущего года.