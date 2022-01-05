Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Activision судится с продавцами читов для Call of Duty Warzone
Удачи.
анонсы и реклама
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
Слив Asus Gaming RTX 3060 - дешевле нет нигде
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет
RTX 3060 Ti MSI Gaming подешевела на порядок
-18 000р на MSI RTX 3070
Рухнула на порядок цена 3060 Ti ASUS

Читерство в сетевых играх — извечная проблема, существующая столько же, сколько, в принципе, существуют мультиплеерные игры. Бороться с ней, безусловно, надо, однако борьба пока больше напоминает сражения боксёров разных весовых категорий, из которых в роли тяжеловеса выступают отнюдь не представители игровой индустрии. Но процесс худо-бедно идёт: так, например, стало известно, что Activision подала в суд на немецкий ресурс EngineOwning, занимающийся распространением читерских программ для самых разных игр, включая серию Call of Duty и, в частности, Call of Duty Warzone, как ни одну другую страдающую от геймеров-мошенников.

реклама

Activision просит суд пресечь деятельность EngineOwning, поскольку последнее получает выгоду вследствие продажи нелегального программного обеспечения, использование которого вредит играм издательства.

анонсы и реклама
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming
Рухнула цена RTX 3060 Gigabyte
-19 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
- 5000р на RTX 3060 Gigabyte
DDR 5 - 64Gb за 64 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р

Чем это всё закончится, узнаем когда-нибудь в будущем, а пока следует вспомнить, что в Call of Duty Warzone теперь работает передовой античит Ricochet, работающий на уровне ядра операционной системы и обязательный к запуску для всех игроков в Warzone. Судя по первым отзывам игроков, правда, читеров от его применения в игре не убавилось.

#activision #call of duty warzone
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Авторитетный инсайдер: Modern Warfare II (2022) станет самой мрачной частью Call of Duty
Благодаря античиту Ricochet авторам Call of Duty Warzone и Vanguard удалось заблокировать ещё 48 тысяч читеров
Call of Duty Warzone, Overcooked 2 и Overwatch сильно повышают пульс во время игры
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как я экспериментировал со сжатием данных при помощи 7-Zip и что из этого вышло
44
Полезные программы от ASRock, делающие разгон процессора и памяти быстрым и удобным
13
Откат парадигмы Intel в 2022 году
51
Деньги вперед: главные игры января 2022 года
10
Осуществляем мониторинг работы компьютера в играх правильно - статья с картинками и большими буквами
10
О бюджетном гейминге - его возможности и перспективы
7
Мои впечатления от игры Death Stranding. Часть вторая
9
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 7 3800 ХТ и Core i7-10700КF в связке с GPU GeForce RTX 2070 Super и Radeon RX 5700 XT
4

Сейчас обсуждают

Dr Ficus
15:49
А по вашему для 4к разрешения нужен мощней процессор ? Проц должен тащить движок игры и обеспечивать достаточное количество вызовов на отрисовку. А разрешение в1080р или 4к почувствует именно видеока...
Лиза Су представила самый быстрый игровой процессор Ryzen 7 5800X3D из новой линейки 3D V-Cache
ev_rus
15:47
А 1650 карта это что сейчас в 22 году показатель чего то? Она проигрывает в большинстве тестов даже старой самой популярной геймерской карте этого десятилетия полновесной 1060 6гб!
Бюджетная Radeon RX 6500 ХТ выглядит разочаровывающе – 4 Гб GDDR6 и 64-битная шина по цене в $199
cupgrn
15:47
Походу в том же новом сталкер на ue5 уже 1080p будет упор в видеокарту и мега- кэш окажется бессилен . Будем всякие гладкие сглаживания юзать масштабируя картинку с 720p! Лучше бы думали как видеокарт...
Лиза Су представила самый быстрый игровой процессор Ryzen 7 5800X3D из новой линейки 3D V-Cache
Илья Черный
15:45
Автор говорит, что хочет потерпеть до снижения цен. Есть такая шутка у человека, называется "синдром упущенной выгоды". Это когда себестоимоть карты 1000$, а ее продают за 5000 вместо положенных 2000 ...
Откат парадигмы Intel в 2022 году
Виталий Shokerxxx
15:45
затраты в год на сие муклу.
Собираем бюджетный игровой ПК для поклонницы Diablo lll и Diablo ll Resurrected
ev_rus
15:44
посмотрим
Бюджетная Radeon RX 6500 ХТ выглядит разочаровывающе – 4 Гб GDDR6 и 64-битная шина по цене в $199
Виталий Shokerxxx
15:44
он не для себя собирает.
Собираем бюджетный игровой ПК для поклонницы Diablo lll и Diablo ll Resurrected
Руслан Глинник
15:43
Это все равно не тушить огонь бензином или брать кредит с "конскими" процентами чтобы погасить старый.
Palit анонсировала игровые видеокарты GeForce RTX 3050 Dual и GeForce RTX 3050 StormX
Дмитрий
15:43
так зачем брать топовый процессор за 50 если для1080р достаточно процессора за 25 ? да и того меньше.
Лиза Су представила самый быстрый игровой процессор Ryzen 7 5800X3D из новой линейки 3D V-Cache
Виталий Shokerxxx
15:43
приготовить деньхи и купить разные вещи. вон на оверх есть такой каа у него деньхи ужо лет 10 припасены в евро баксах. а купить все не могет.
Intel представила чипсеты H670, B660 и H610 среднего и начального уровня
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем