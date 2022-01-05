Удачи.

Читерство в сетевых играх — извечная проблема, существующая столько же, сколько, в принципе, существуют мультиплеерные игры. Бороться с ней, безусловно, надо, однако борьба пока больше напоминает сражения боксёров разных весовых категорий, из которых в роли тяжеловеса выступают отнюдь не представители игровой индустрии. Но процесс худо-бедно идёт: так, например, стало известно, что Activision подала в суд на немецкий ресурс EngineOwning, занимающийся распространением читерских программ для самых разных игр, включая серию Call of Duty и, в частности, Call of Duty Warzone, как ни одну другую страдающую от геймеров-мошенников.

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Activision просит суд пресечь деятельность EngineOwning, поскольку последнее получает выгоду вследствие продажи нелегального программного обеспечения, использование которого вредит играм издательства.

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Чем это всё закончится, узнаем когда-нибудь в будущем, а пока следует вспомнить, что в Call of Duty Warzone теперь работает передовой античит Ricochet, работающий на уровне ядра операционной системы и обязательный к запуску для всех игроков в Warzone. Судя по первым отзывам игроков, правда, читеров от его применения в игре не убавилось.