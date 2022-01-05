Может, закопаем уже? Проект в смысле.

Последние несколько лет, а именно — большую часть жизни морского боевика Skull & Bones — мы слышим о проекте исключительно отрицательные новости: переносы, перезапуски, уход ключевых сотрудников, производственный ад и прочий негатив. К сожалению, сегодняшний день не стал исключением в плане новостей касательно Skull & Bones — как стало известно, проект покинул его соруководитель Антуан Анри.

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По какой причине Анри решил покинуть насиженное место и куда он теперь держит путь, не уточняется. Очевидно, что авторы Skull & Bones так и не могут определиться с вектором его дальнейшего развития, что и влечёт за собой «исход» разработчиков, предпочитающих оставить хоть какой-то след в игровой индустрии, а не корпеть над проектом, судьба которого висит в воздухе.

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Обычно разработку столь проблемных игр отменяют, однако у Ubisoft есть обязательства перед правительством Сингапура, субсидировавшим труд коллектива Ubisoft Singapore, являющегося основной студией производства Skull & Bones. Увидим мы когда-нибудь Skull & Bones или нет — вопрос, в общем, не самый важный: всё равно от оригинального проекта, если верить утечкам, там почти ничего и не осталось.