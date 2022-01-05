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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Авторы Shadow Warrior 3 обещают «скоро» огласить точную дату выхода проекта
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В своё время студия Flying Wild Hog отложила релиз Shadow Warrior 3 до 2022 года, не снабдив сообщество более конкретной датой. Теперь же разработчики наконец-то нащупали у себя совесть и заявили, что поделятся дополнительными подробностями и огласят точную дату выхода игры уже в скором времени.

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Как в данном случае нам следует трактовать слово «скоро», неясно. Впрочем, учитывая, что проект достаточно нишевый, вряд ли вокруг него существует какой бы то ни было «хайп».

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Целевые платформы Shadow Warrior 3 — PC, Xbox One и PlayStation 4. На консолях текущего поколения, по-видимому, игра будет работать в режиме обратной совместимости.

#flying wild hog #shadow warrior 3
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