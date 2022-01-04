Некоторое время назад в Сети с подачи проверенных инсайдеров появилась информация о том, что компания AMD готовит «народный» вариант технологии масштабирования изображения под названием Radeon Super Resolution. Что ж, сегодня в рамках своей презентации на CES 2022 компания официально подтвердила слухи.
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Итак, главное отличие Radeon Super Resolution (RSR) от FidelityFX Super Resolution (FSR) заключается в том, что первая будет работать программно на уровне драйвера, не требуя для этого специальных обновлений со стороны разработчиков игр. Таким образом, после внедрения данной технологии в один из будущих драйверов Radeon Adrenalin Edition поддержкой Radeon Super Resolution разом обзаведутся тысячи видеоигр, в том числе, надо понимать, и относительно старых.
Смысл технологии заключается в том, чтобы «апскейлить» изображение с низкого разрешения в высокое, при этом сохраняя его чёткость и детализацию, и не жертвуя при этом производительностью.
Запуск RSR должен состояться в первом квартале этого года (январь—март).