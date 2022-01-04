NVIDIA тоже поучаствовала, понятное дело.

В новый год — с новыми PR-силами. Примерно так можно описать то, что произошло сегодня в отношении Dying Light 2. Разработчики из Techland объединились с NVIDIA, чтобы продемонстрировать геймплей новинки в разрешении 4K при активной трассировке лучей. Видеоролик получился очень короткий, не особо ёмкий и показательный, но это лучше, чем ничего.

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Напоминаем, что в Dying Light 2 мы попадём в новый город и будем играть за нового главного героя по имени Эйден. С момента событий первой части прошло двадцать лет, и человечество, не сумевшее победить страшный зомби-вирус, закономерно угасло. Быть знакомыми с сюжетом первой части при этом не обязательно: события никак не пересекаются, а действие сиквела вообще разворачивается на другом конце планеты.

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Релиз Dying Light 2 назначен на 4 февраля.