Ubisoft вспомнила, что релиз уже не за горами.

Больше месяца Ubisoft хранила молчание относительно Rainbow Six Extraction. Вечно этого делать, конечно, не получится, поскольку не успеем мы и глазом моргнуть, как на дворе будет 20 января — день релиза проекта. Поэтому сегодня разработчики собрались с силами и опубликовали подробные системные требования Rainbow Six Extraction для разрешений от 1080 до 4K.

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Как видим по нижеуказанной картинке, для наиболее распространённого разрешения в PC-гейминге — 1080p — будет вполне достаточно процессоров Intel Core i7-4790 или AMD Ryzen 5 1600 в паре с видеокартами NVIDIA GeForce GTX 1660 или AMD Radeon RX 580. Во всех случаях разработчики рекомендуют операционную систему Windows 10 или Windows 11, а также советуют высвободить на своих накопителях хотя бы 85 Гбайт пространства.

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Напоминаем, что Rainbow Six Extraction — ответвление «Радужной» серии, где оперативников одноимённого специального отряда ждут сражения с инопланетянами на постоянно меняющихся картах из определённого набора. Игра подразумевает кооперативное прохождение, так что объединяйтесь с проверенными людьми — тогда и впечатления от геймплея будут лучше, и время проведёте веселее. Релиз, повторяем, 20 января на всех актуальных платформах.