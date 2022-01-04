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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Старший сценарист Halo Infinite объявил об уходе в студию Riot Games
Где нарративом, в принципе, особо и не пахнет.
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Текучка кадров в игровой индустрии, как и, пожалуй, в любой другой сфере деятельности кроме, кхм, политики, — привычное явление. Многие разработчики пользуются своим опытом труда в крупных коллективах, чтобы впоследствии щеголять соответствующей отметкой в своих резюме, и вот, сегодня стало известно, что студию 343 Industries покидает её ведущий штатный сценарист Аарон Линде.

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По словам Линде, он держит путь в Riot Games, однако разработчик не уточнил, на какую конкретно должность он переходит, и чем вообще будет заниматься в новом коллективе. Рискнём предположить, что тоже отвечать за сценарии и нарратив (повествование) в целом.

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Стоит отметить, что Линде трудился в 343 Industries совсем недолго — всего с 2019 года. За это время он, впрочем, успел приложить руку к Halo Infinite. До этого Линде работал в Gearbox Software, Bungie и ArenaNet.

#343 industries #riot games #halo infinite
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OldBrave
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