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Новости Software Игнатий Колыско
Геймплейный трейлер Pathogenesis: Overcome — хардкорного ролевого экшена о выживании после пандемии на территории Ленинградской области
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Разработчики из студии 269th lab games softworks представили новый геймплейный ролик Pathogenesis: Overcome — ролевого экшена про выживание в условиях зомби-апокалипсиса на территории Ленинградской области.

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В представленном материале нам показывают перестрелки с бандитами, убийства зомби, обновлённую систему перемещений, паркур и многое другое.

«Неслучайная мировая пандемия 2023 года, превращающая людей в существ движимых только инстинктами, стала причиной крушения мирового порядка. Выжили многие, но все ли выжившие сохранили право называться людьми? Это история о выживших на территории Ленинградской области России. Их поиске своего места в рухнувшем мире, где главной опасностью для людей оказались вовсе не монстры», — гласит официальное описание к игре.

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В Pathogenesis: Overcome большое внимание уделяется проработке хардкорного геймплея с элементами выживания и тактики в стилистике современного «тёмного реализма». Более подробно о проекте можно узнать, например, на странице в Steam. Там же указано, что он должен выйти не раньше 2023 года.

#269th lab games softworks #pathogenesis overcome
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